صدق الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا الأدلاء (قصاصي الأثر) لقوات حرس الحدود، إلى جانب الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين (المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2026)، من كافة المؤهلات الدراسية وغير ذوي المؤهلات.

ومن المقرر استقبال المتقدمين بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29/03/2026، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي استعرض خلاله التعليمات والشروط الخاصة بقبول الدفعتين.

أولاً الشروط العامة للقبول بالتطوع كالآتي:

الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية / المهنية / الرياضية) على ألا تقل النسبة المئوية لمجموع الدرجات عن 70%، مع أولوية الحاصلين على الدرجات الأعلى في اللغة الإنجليزية، علمًا بأنه في حالة القبول سيحصل المتطوع على شهادة البكالوريا المصرية أو شهادة البكالوريا التكنولوجية بالإضافة إلى التأهيل العسكري.

أما بالنسبة لقصاصي الأثر، فيتم اختيارهم من الحاصلين على الشهادة الإعدادية (درجة النجاح فقط) أو الراسبين في الإعدادية أو الحاصلين على الابتدائية، من مواليد ومقيمي محافظتي (قنا / أسوان) والمناطق الصحراوية بنطاقهما، على ألا يقل السن عن 16 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا عند الالتحاق بالقوات المسلحة في 27/10/2026، ولا يقل عن 17 عامًا لقصاصي الأثر، مع اشتراط موافقة ولي الأمر لمن هم أقل من 18 عامًا، وألا يقل الطول عن 170 سم.

ويشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين، حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، ولن يسمح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح، وأن يكون لائقًا طبيًا ويجتاز جميع الاختبارات، وألا يكون متخلفًا عن التجنيد أو غير لائق طبيًا أو سبق رفته من الخدمة العسكرية أو من أي منشأة تعليمية عسكرية، مع استيفاء البيانات المطلوبة عبر موقع إدارة التجنيد والتعبئة.

أسلوب التقديم

يقوم الشاب بتسجيل بياناته على موقع إدارة التجنيد والتعبئة عبر الرابط.. اضغط هنا

اعتبارًا من 20/04/2026 وحتى 17/06/2026، ثم طباعة نموذج طلب الالتحاق المحدد به موعد سحب الملف من مجمع خدمات هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بالكيان العسكري، وذلك اعتبارًا من 26/04/2026 وحتى 23/06/2026.

ويتم صرف ملفات قصاصي الأثر من مكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان، على أن يتم استكمال البيانات والمستندات المطلوبة اعتبارًا من 20/05/2026 حتى 25/06/2026، وبعد قبول الملف ومراجعة الشروط يتم تحديد مواعيد الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني، علمًا بأن كافة الرسوم يتم سدادها بوسائل الدفع الإلكتروني.

المستندات المطلوبة

صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة وأصل بيان النجاح بالدرجات، مع اعتماد أصل المؤهل عند الالتحاق، وشهادة الميلاد موضحًا بها الرقم الثلاثي، وصحيفة الحالة الجنائية لم يمر على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر وصورة منها، وعدد (2) صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للشاب، وعدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي للوالد أو ولي الأمر والوالدة، وعدد (8) صور فوتوغرافية حديثة مقاس 4×6 سم ألوان، وصورة من الموقف التجنيدي لمن حل عليه الدور، وأصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي في حالة الحصول على مؤهل أعلى.

إرشادات مهمة

التأكيد على الالتزام بالتوقيتات والأماكن المحددة للاختبارات، والتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة لتجنب المساءلة القانونية، مع ضرورة الإبلاغ عن أي أشخاص يدّعون القدرة على تسهيل الالتحاق بالقوات المسلحة مقابل مبالغ مالية، والحذر من التعامل معهم.