مطلوب في 162 قضية.. ضبط صاحب شركة دعاية وإعلان بالبحيرة

كتب : صابر المحلاوي

06:50 م 28/03/2026

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة دعاية وإعلان مقيم بمحافظة البحيرة بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب بضبطه.

مطلوب في العديد من قضايا النصب والتبديد

وذكر أن ضده العديد من الأحكام القضائية في قضايا نصب وتبديد، والزعم بمساندته بواسطة شخصين من أعضاء هيئة الشرطة بالمعاش.

وكشفت التحريات أن المتهم مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 162 قضية تبديد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"صفقة ناقصة أو تصعيد".. ترامب يواجه خيارات صعبة للخروج من مأزق حرب إيران
شئون عربية و دولية

"صفقة ناقصة أو تصعيد".. ترامب يواجه خيارات صعبة للخروج من مأزق حرب إيران
فئة وحيدة مستثناه من التطبيق.. مصدر بالتعليم يحسم الجدل بشأن العمل عن بُعد
مدارس

فئة وحيدة مستثناه من التطبيق.. مصدر بالتعليم يحسم الجدل بشأن العمل عن بُعد
اشتعال حريق بسيارة نقل داخل شركة شحن بطريق كرداسة.. والسيطرة دون إصابات
حوادث وقضايا

اشتعال حريق بسيارة نقل داخل شركة شحن بطريق كرداسة.. والسيطرة دون إصابات
زيادة مرتقبة للأجور تتجاوز التضخم للمرة الأولى .. ماذا نعرف؟
أخبار البنوك

زيادة مرتقبة للأجور تتجاوز التضخم للمرة الأولى .. ماذا نعرف؟
إنذار وغلق.. عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال 9 مساءً
أخبار مصر

إنذار وغلق.. عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال 9 مساءً

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب