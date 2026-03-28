تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة دعاية وإعلان مقيم بمحافظة البحيرة بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب بضبطه.

مطلوب في العديد من قضايا النصب والتبديد

وذكر أن ضده العديد من الأحكام القضائية في قضايا نصب وتبديد، والزعم بمساندته بواسطة شخصين من أعضاء هيئة الشرطة بالمعاش.

وكشفت التحريات أن المتهم مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 162 قضية تبديد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.