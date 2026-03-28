كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة ما يتداول بشأن انتشار مرض الالتهاب السحائي في مصر.

وقال متحدث الوزارة، في بيان، إنه تم رصد تداول عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم انتشار مرض الالتهاب السحائي في مصر، بالتزامن مع رفع وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد في مستشفياتها، وذلك على خلفية التقلبات الجوية وحالة الطقس السيئ.

حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن قرار رفع درجة الاستعداد خلال الأيام الماضية كان واضحًا ومحدد السبب، ويعود إلى التقلبات الجوية الشديدة التي تشهدها البلاد وحالة عدم استقرار الطقس، ويعد هذا الإجراء روتينيًا اعتياديًا تتخذه الوزارة في مثل هذه الظروف لضمان الجاهزية التامة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة.

وشددت الوزارة، على أن مصر خالية تمامًا من أي تفشيات وبائية لمرض الالتهاب السحائي، ويتم التعامل مع أي حالة إيجابية فردية وفقًا للبروتوكولات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، والتي تشمل الترصد الدقيق للمخالطين وصرف الجرعات الوقائية اللازمة لمنع انتقال العدوى.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين، الابتعاد عن الشائعات والأراء المضللة التي تهدف إلى زيادة المشاهدات والتفاعلات، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة أو تحليلات غير علمية.

وأكدت الوزارة ضرورة استقاء المعلومات حصريًا من المصادر الرسمية لتجنب نشر الذعر غير المبرر بين المواطنين

وأشارت إلى أن مرض الالتهاب السحائي البكتيري المعدي (خاصة النمطين A وC) تحت السيطرة التامة في مصر منذ عام 1989، حيث انخفض معدل الإصابة إلى 0.02 حالة لكل 100,000 نسمة خلال عام 2024، بفضل برامج التطعيم الروتينية والترصد الوبائي الفعال.

كما لم تسجل أي حالات وبائية بين طلاب المدارس منذ عام 2016، ونصحت الوزارة بالرجوع إلى البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عنها للحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة

اقرأ أيضًا:

تحذير من الشبورة ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة



