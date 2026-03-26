تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، منذ اليوم الخميس، جهود التصدي والتعامل مع حالات سقوط الأمطار، بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والجهود الميدانية المبذولة للتعامل العاجل مع التجمعات المائية، بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

وأمر محافظ الدقهلية، فوراً بتكثيف انتشار سيارات شفط مياه الأمطار في المناطق المتأثرة، لتسريع انحسار المياه وضمان سلاسة حركة المرور، ومنع تعطيل مصالح المواطنين، مع التأكيد على التأهب الكامل لأي تطورات طارئة في الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ على ضرورة التواجد الدائم لمعدات وفرق الصرف الصحي في النقاط المعروفة بتجمعات المياه للتعامل السريع، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمواصلة المتابعة المباشرة لأحوال الطقس والتحرك الفوري، كما أكد على أهمية التكامل والتعاون الكامل بينهم وبين شركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان أقصى سرعة في الاستجابة.

وفي نفس الإطار، وجه محافظ الدقهلية، المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون الوثيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، وإرسال سيارات شفط وكسح المياه فوراً إلى المواقع المطلوبة، والاستجابة العاجلة لأي شكاوى والانتقال الفوري لمعالجتها.

وكلف المحافظ، مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق والمتابعة على مدار الساعة مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء وشركة المياه، لرصد أي بؤر تجمع جديدة والتعامل معها لحظياً.

وفي هذا السياق، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء وفرقهم بالعمل على مدار الساعة لرفع أي تجمعات لمياه الأمطار من مناطق التجمعات، كما انتشرت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكثافة في المناطق المتأثرة، حيث يجري التعامل مع جميع الشوارع وكسح ورفع التجمعات المائية أولاً بأول.