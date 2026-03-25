مياه الجيزة: استمرار سحب تجمعات الأمطار وانتشار فرق الطوارئ -صور

كتب : محمد عبدالناصر

03:24 م 25/03/2026
تفقد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعمال سحب مياه الأمطار والتعامل مع تجمعاتها بعدد من المحاور الحيوية بالمحافظة، من بينها طريق إسكندرية الصحراوي، ومناطق الهرم وفيصل، وكورنيش العجوزة، وشارع جامعة الدول العربية، وطريق الفيوم، إلى جانب عدد من الشوارع، وذلك بالتزامن مع تعرض محافظة الجيزة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة على أغلب المناطق.

وأكد حفناوي استمرار انتشار المعدات وسيارات الشفط وفرق الطوارئ بكافة المناطق، مع التعامل الفوري مع تجمعات المياه، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في ضوء إعلان الشركة، مساء أمس، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها، لمواجهة موجة الطقس السيئ، تزامنًا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية، مع تفعيل خطط الطوارئ والتأكد من الجاهزية الكاملة للمعدات وسيارات الشفط، لضمان استمرار تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة..

نيسان مصر تعلن انتهاء عروض التخفيضات وعودة الأسعار الرسمية لجميع سياراتها
أخبار السيارات

نيسان مصر تعلن انتهاء عروض التخفيضات وعودة الأسعار الرسمية لجميع سياراتها
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
صورة لأغلى 6 طيور بالعالم.. حمامة بـ1.9 مليون دولار
علاقات

صورة لأغلى 6 طيور بالعالم.. حمامة بـ1.9 مليون دولار
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
حوادث وقضايا

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
"غادر العناية المركزة".. مصطفى كامل يكشف تطورات حالة هاني شاكر في فرنسا
زووم

"غادر العناية المركزة".. مصطفى كامل يكشف تطورات حالة هاني شاكر في فرنسا

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟