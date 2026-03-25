مياه الجيزة: استمرار سحب تجمعات الأمطار وانتشار فرق الطوارئ -صور

تفقد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعمال سحب مياه الأمطار والتعامل مع تجمعاتها بعدد من المحاور الحيوية بالمحافظة، من بينها طريق إسكندرية الصحراوي، ومناطق الهرم وفيصل، وكورنيش العجوزة، وشارع جامعة الدول العربية، وطريق الفيوم، إلى جانب عدد من الشوارع، وذلك بالتزامن مع تعرض محافظة الجيزة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة على أغلب المناطق.

وأكد حفناوي استمرار انتشار المعدات وسيارات الشفط وفرق الطوارئ بكافة المناطق، مع التعامل الفوري مع تجمعات المياه، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في ضوء إعلان الشركة، مساء أمس، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها، لمواجهة موجة الطقس السيئ، تزامنًا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية، مع تفعيل خطط الطوارئ والتأكد من الجاهزية الكاملة للمعدات وسيارات الشفط، لضمان استمرار تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة..