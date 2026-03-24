رئيس قومي حقوق الإنسان يلتقي وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

كتب : محمد نصار

04:44 م 24/03/2026 تعديل في 04:44 م
    بدر عبدالعاطي
    بدر عبدالعاطي

التقى الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

تناول اللقاء سبل تعزيز التكامل بين المجلس القومي واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بما يسهم في دعم وتطوير المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار ما نص عليه الدستور والقانون.

استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان

أكد رئيس المجلس، خلال اللقاء، أن المجلس مؤسسة دستورية مستقلة، تعمل في إطار من الاستقلالية البناءة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والانفتاح على كافة مكونات المجتمع المدني، بهدف تعزيز كرامة المواطن المصري وترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة، وتقديم توصيات عملية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إعداد الاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان


من جانبه، أعرب وزير الخارجية عن تمنياته بالتوفيق للمجلس القومي لحقوق الإنسان بعد إعادة تشكيله، وعن تقديره للدور المهم الذي يضطلع به، مؤكدًا أهمية التكامل بين كافة مكونات المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وصولاً إلى تعزيز جهود الدولة وتحقيق تطلعات الشعب المصري في هذا المجال.

وأكد الوزير عبدالعاطي حرصه على التشاور مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة أصحاب المصلحة خلال عملية الإعداد للاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان، وحثهم على تقديم مقترحات وتوصيات يمكن تضمينها في الاستراتيجية الجديدة.

المجلس القومي لحقوق الإنسان قومي حقوق الإنسان وزير الخارجية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان

