استمرار حالة عدم الاستقرار وأمطار رعدية في هذه الم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدًا السبت ثان أيام عيد الفطر المبارك، يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح تتراوح سرعتها 40 كم/ س تكون مثيرة للرمال والأتربة مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

وأشارت الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون متوسطة بنسبة 30% تقريبًا.

ونشاط للرياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

كما أشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط وارتفاع الأمواج.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:-