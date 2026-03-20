أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، عن نتائج حملة "رمضان بصحة لكل العيلة" التي تم تنفيذها على مدار شهر رمضان المبارك، والتي نجحت في تجاوز مستهدفاتها بنسبة 107%، مع التأكيد على استمرار تقديم خدمات الحملة خلال أيام عيد الفطر المبارك، في إطار حرص الهيئة على تعزيز جهود الوقاية والكشف المبكر وتحسين صحة المواطنين.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن الحملة تمكنت من فحص أكثر من 614 ألف مواطن منذ انطلاقها وحتى نهاية شهر رمضان، من خلال انتشار الفرق الطبية بمراكز ووحدات طب الأسرة، إلى جانب العيادات المتنقلة التي جابت مختلف المناطق، بما في ذلك المناطق الحدودية والنائية، لضمان وصول الخدمة الصحية لكافة المواطنين بسهولة ويسر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الحملة شملت تنفيذ أكثر من 306 آلاف مسح مبدئي للكشف عن الأمراض المزمنة، إلى جانب إجراء ما يزيد على 10 آلاف زيارة منزلية للفئات غير القادرة على التوجه للمنشآت الصحية، فضلًا عن تنفيذ نحو 895 ألف فحص لاكتشاف ضعف الإبصار لدى الأطفال، وذلك من خلال 570 فرقة طبية متحركة، مع استمرار هذه الجهود خلال أيام عيد الفطر المبارك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن نتائج الحملة تمثل أحد المؤشرات المهمة التي تستند إليها الهيئة في رسم الخريطة الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحملة تُعد أداة فعالة في الاكتشاف المبكر للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم أو كليهما، من خلال المسح المبدئي واسع النطاق.

وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين، إلى جانب ضمان المتابعة الدورية للفئات الأكثر احتياجًا، والتي تشمل كبار السن وذوي الهمم وغير القادرين والأطفال والحالات عالية الخطورة، مع استمرار تقديم هذه الخدمات خلال فترة عيد الفطر، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الحملة واستدامة تحسين المؤشرات الصحية وجودة الحياة للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية الهادفة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق الخدمات الوقائية، بما يتماشى مع أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والارتقاء بصحة المجتمع.

