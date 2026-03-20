نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تنويهًا مهمًا لمتابعيها حول الوضع الجوي الحالي على مستوى الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أشارت "الهيئة" إلى استمرار نشاط الرياح القوي على أغلب الأنحاء، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال في بعض المناطق، وتدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، خاصة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وأضافت "الأرصاد" أن هذه الحالة الجوية قد تمتد مع تقدم الوقت لتشمل القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق من شمال الصعيد.

ولفتت إلى بداية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مما يزيد من تأثير الحالة الجوية على الطرق والمواطنين.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، مجموعة من الاحتياطات الواجب اتباعها، منها: السير بعيدًا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، وبقاء مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر داخل المنازل، وإحكام غلق النوافذ والأبواب، وتغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة.

وشددت على ضرورة القيادة بحذر على الطرق خاصة السريعة نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مختتمةً بيانها متمنية السلامة لجميع المواطنين.

