كشف ماهر ميلاد إسكندر محامي النائب خالد مشهور، عن صدور قرار من محكمة النقض بإبطال الحكم السابق الصادر ببطلان نتيجة انتخابات الدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية ومقرها منيا القمح.

وأكدت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، صحة الاتجاه القانوني المتعلق بأن عدم اختصام المطعون ضده في الطعن الانتخابي يترتب عليه بطلان الطعن وعدم قبوله لعدم انعقاد الخصومة انعقادًا صحيحًا، وفق ماهر ميلاد إسكندر المحامي.

تفاصيل إلغاء حكم بطلان انتخابات دائرة منيا القمح

وقد أصدرت الهيئة العامة حكمًا انتهت فيه إلى العدول عن الاتجاه السابق الوارد في الطعن رقم 10 لسنة 95 ق، وقضت ببطلان الحكم الذي كان قد صدر ببطلان عضوية النائبان خالد مشهور ومحمد شهدة، وذلك تأسيسًا على أن الطعن أُقيم دون اختصام المطعون ضده اختصامًا صحيحًا، بالمخالفة لما أوجبه القانون.

وقال إسكندر: تقدمنا بطلب إلى المحكمة أوضحنا فيه أن الحكم الصادر ببطلان العضوية قد شابه البطلان الجوهري، لصدوره في مواجهة خصومة لم تنعقد قانونًا، نتيجة عدم اختصام النائب المطعون على عضويته، رغم أن القانون يُوجب أن يُقام الطعن ابتداءً في مواجهته باعتباره الخصم الأصيل والطبيعي في دعوى صحة العضوية.

وقد انتهت الهيئة العامة إلى إقرار مبدأ قانوني واضح مؤداه أن الطعن إذا خلا من اسم المطعون ضده، أو لم تنعقد الخصومة في مواجهته، فإنه يكون غير مقبول، باعتبار أن تحديد الخصم واختصامه يمثلان شرطًا جوهريًا لانعقاد الطعن، وليس مجرد إجراء شكلي يمكن استكماله لاحقًا.

