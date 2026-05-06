طليقة كريم محمود عبدالعزيز تثير الجدل.. وتوجه نصائح وتحذيرات للسيدات

كتب : معتز عباس

08:08 م 06/05/2026 تعديل في 08:17 م
    آن الرفاعي_3
    آن الرفاعي تخطف الأنظار من أحدث ظهور (2)
    آن الرفاعي تخطف الأنظار من أحدث ظهور (1)
    آن الرفاعي من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (4)
    آن الرفاعي من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (1)
    آن الرفاعي تخطف الأنظار من أحدث ظهور (2)
    كريم عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي (4)
    كريم عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي (10)
    كريم عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي (9)
    كريم عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي (3)
    كريم عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي (8)
    كريم عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي (7)
    كريم عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي (6)
    كريم عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي (2)
    كريم عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي (5)
    آن الرفاعي زوجة كريم محمود عبد العزيز
    كريم عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي (1)
    آن الرفاعي
    نرمين الفقي وكريم محمد عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي

أثارت مصممة الأزياء آن الرفاعي طليقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز الجدل مؤخرًا، تصريحات تلفزيونية عن المرأة القوية، التي يجب أن تحارب من أجل الحصول على حقوقها، وتتوقع الخذلان من أي شخص آخر.

وفي لقائها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC، وجهت آن عدة نصائح للمرة، مؤكدة أن العمل والاستقلال المادي هو الضمانة الأولى لكرامتها.

نصائح آن الرفاعي للسيدات

وأضافت أن أولى خطوات النجاح تبدأ من الاعتماد على النفس، وعدم الإفراط في الثقة بشكل مطلق مع الآخرين لأنه قد يحدث أمور آخرى سيئة.

وقالت آن الرفاعي في رسالتها للمرأة: "اعتمدي على نفسك ماتصدقيش حد أوي وتعتمد على اللي قدامها ياستحالها يعمل كدا لا مفيش لازم تشتغل ويبقى ليها شخصيتها و لازم تاخدي حقك كامل من الحياة".

انفصال كريم محمود عبدالعزيز و آن الرفاعي

يذكر أن النجم كريم محمود عبدالعزيز، انفصاله بشكل رسمي عن والدة بناته آن الرفاعي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتب كريم عبر خاصية "ستوري": "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم، حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين".

من هي آن الرفاعي؟

والدها هو رجل الأعمال مجدي الرفاعي، وليست لها علاقة بالوسط الفني، كما لديها 3 بنات من زوجها كريم محمود عبدالعزيز هن: كندة وخديجة وحبيبة، وتُعد سيدة أعمال في الأزياء والموضة.

