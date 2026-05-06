ظهرت السيدة نهلة توفيق، زوجة الفنان الراحل هاني شاكر، في مشهد مؤلم سيطر عليه الحزن ،وبدت في حالة انهيار خلال مراسم تشييع جثمانه، في الجنازة التي أُقيمت اليوم الأربعاء عقب صلاة الظهر.

وانطلقت الجنازة من مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز، وسط حضور جماهيري كبير، إلى جانب نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، الذين حرصوا على وداع “أمير الغناء العربي” في لحظاته الأخيرة.

من هي نهلة توفيق؟

لم تكن نهلة توفيق مجرد زوجة، بل شريكة رحلة امتدت لأكثر من أربعة عقود، لعبت خلالها دور الداعم الأول في حياة هاني شاكر، ووقفت إلى جواره في مختلف محطات مسيرته الفنية والإنسانية. كما كانت حلقة الوصل بين الأسرة والإعلام خلال فترات مرضه، خاصة في رحلته العلاجية خارج مصر.

نستعرض لكم 10 معلومات عن نهلة توفيق في السطور التالية:

- تزوجت من المطرب هاني شاكر عام 1982، وعاشت معه 44 عامًا حتى وفاته المنية.

- تنتمي لأسرة من خارج الوسط الفني.

- شريكة حياة هاني شاكر ورفيقته كفاحة ونجاحه لأكثر من أربعة عقود.

- أقرب صديقة لها من الوسط الفني هي الفنانة نادية مصطفى.

- أنجبت من هاني شاكر طفلين، شريف ودنيا.

- أصيبت ابنتها بالسرطان وخضعت لرحلة علاج صعبة استمرت لعامين.

- توفيت ابنتها دينا عام 2011 عن عرم ناهز الـ 27 عامًا.

- تركت دينا خلفها توأما هما مليكة ومجدي.

- كانت نهلة توفيق تفضل دائما الابتعاد عن أضواء الإعلام.

- ظهورها الأخير مع هاني شاكر كان

- أهداها هاني شاكر أغنية "هو انتي لسه بتسألي

-وصفها بحب عمرع وعن إمكانية الزواج من سيدة أخرى قال:" هي دي في زيها؟ دي حب عمري مستحيل طبعا".

اقرأ أيضا..

أنجلينا جولي تثير الجدل بعد ظهورها بشكل غريب خلال فعالية عائلية مع ابنتها (فيديو)





تركي آل الشيخ يطرح برومو جديد لفيلم 7Dogs.. ويعلن موعد عرضه في السينما



