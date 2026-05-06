رئيس الوزراء يكشف آخر تطورات الأحوزة العمرانية الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم العمل على تحديث الأحوزة العمرانية للمرة الثانية بما يتوافق مع معدلات النمو والتوسع السكاني في مختلف المحافظات.

وأوضح "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هذا التحديث يأتي ضمن رؤية الدولة للتخطيط العمراني المستدام وتنظيم التوسع العمراني بشكل منضبط.

اعتماد مخططات تفصيلية أسبوعية للقرى والمحافظات

أشار رئيس الوزراء إلى أن المحافظات تتولى إعداد مخططات تفصيلية يتم اعتمادها بشكل مستمر، مؤكدًا أن الدولة تعتمد أسبوعيًا عددًا من هذه المخططات الخاصة بالقرى المصرية.

ولفت إلى أن العمل في ملف الأحوزة العمرانية يسير بشكل جيد ومنظم، بما يضمن تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المناطق.

مرونة في التوسع العمراني حسب الاحتياجات

أكد "مدبولي" أنه في حال وجود احتياج لتوسعات أكبر في الأحوزة العمرانية داخل المحافظات، يتم دراسة الأمر واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعايير التخطيطية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الهدف هو مواكبة النمو السكاني وتوفير أراضٍ عمرانية منظمة تلبّي احتياجات التنمية المستقبلية.

وينتظر عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة التي طال انتظارها منذ سنوات، في ظل غيابها لفترات طويلة عن عدد من القرى والمناطق، وهو ما تسبب في حالة من الترقب لدى الأهالي الراغبين في التوسع والبناء بشكل قانوني ومنظم.



وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد تقدموا بطلبات إحاطة ومطالبات برلمانية خلال الفترات الماضية، لحث الحكومة على الإسراع في إنهاء هذا الملف المهم، لما له من تأثير مباشر على استقرار المواطنين وتنظيم العمران وتلبية احتياجات النمو السكاني المتزايد.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يتابع مستجدات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة

توجيهات رئاسية بتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله للمستحقين

الحكومة تستعرض تحديث وثيقة ملكية الدولة وخطة الطروحات قبل نهاية العام