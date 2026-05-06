قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد لنا أن لبنان جزء من أي اتفاق مع واشنطن لوقف إطلاق النار.

وأضاف رئيس البرلمان اللبناني في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، أن أي اتفاق لبناني مع إسرائيل يحتاج إلى ضمانات لأنها لا تلتزم بتعهداتها.

وأشار نبيه بري إلى أن إسرائيل خرقت اتفاق وقف الأعمال العدائية رغم التزام حزب الله به.

وتابع رئيس البرلمان اللبناني: "نعول على الوحدة الداخلية والمظلة العربية في الظروف الحالية"

وأكد رئيس البرلمان اللبناني، أن العلاقة بينه وبين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء متينة ومهمة لتثبيت الاستقرار، قائلا: "العلاقة جيدة مع الرئاسة الأولى ونكن الاحترام للرئيس عون"

ولفت رئيس البرلمان اللبناني، إلى أن لديه أمل أن تصل المفاوضات الإيرانية الأمريكية لخاتمة إيجابية قريبا.