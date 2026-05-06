قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، إن الدولة أتاحت حزمًا جديدة من خدمات الإنترنت الثابت والمحمول بهدف دعم الشمول الرقمي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح "الوزير" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، الأربعاء، أنه تم طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة سابقة التي كانت تبلغ 210 جنيهات.

باقات محمول منخفضة التكلفة لدعم الاستخدام

أضاف "هندي" أنه تم كذلك إتاحة باقة جديدة لخدمات الهاتف المحمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من أقل باقة حالية التي كانت تصل إلى 13 جنيهًا، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستخدمين للخدمات الرقمية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الدولة لتعزيز إتاحة خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة لمختلف شرائح المجتمع.

إتاحة مجانية للمواقع الحكومية والتعليمية

أشار وزير الاتصالات إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات أتاح جميع المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني عبر شبكات الإنترنت الأرضي والهاتف المحمول، حتى بعد انتهاء الباقة.

وأوضح المهندس رافت هندي، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استمرار وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية والمحتوى التعليمي دون أي تكلفة إضافية.

