وزير الاتصالات: إنتاج 10 مليون هاتف مصري 2025.. والتوسع في التصدير

كتب : أحمد العش

07:56 م 06/05/2026

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، إن الدولة نجحت خلال عام 2025 في إنتاج 10 مليون هاتف محمول مصري، في خطوة تعكس تطور قطاع التصنيع التكنولوجي محليًا.

وأوضح "الوزير" خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تم تصدير جزء من هذه الهواتف إلى عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، بما يعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

توسع في الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية

أشار "هندي" إلى أن عدد الخدمات المقدمة عبر منصة “مصر الرقمية” وصل إلى 220 خدمة رقمية متنوعة تخدم المواطنين في مختلف القطاعات الحكومية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف إضافة 50 خدمة رقمية جديدة خلال العام الجاري، في إطار خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية.

تعزيز الصناعة الرقمية وتطوير البنية التكنولوجية

أكد وزير الاتصالات أن هذه الإنجازات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم صناعة الإلكترونيات والتوسع في التصنيع المحلي للأجهزة الذكية.

وشدد المهندس رأفت هندي، على أن الحكومة مستمرة في تحسين جودة الخدمات الرقمية وتوسيع نطاقها لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة أعلى.

