أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتزامن مع أجواء عيد الفطر، مشيرة إلى أهمية متابعة حالة الطقس قبل الخروج أو السفر، خاصة في ظل نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي قد تؤثر على الرؤية وحركة المواطنين.

تفاصيل طقس أول أيام عيد الفطر 2026

أوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأجواء خلال فترة صلاة العيد وحتى الظهيرة ستكون مستقرة نسبيًا وتسمح بالخروج والاستمتاع، إلا أن حالة عدم الاستقرار تستمر خلال باقي فترات اليوم، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، بالتزامن مع فرص لسقوط الأمطار على عدد من المحافظات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أن البلاد شهدت منذ يومين تقلبات جوية ملحوظة، ما بين نشاط رياح وسقوط أمطار، وهي الأجواء المستمرة اليوم، مع زيادة في سرعة الرياح التي تتراوح ما بين 40 إلى 60 كيلومترًا في الساعة، خاصة على المناطق الشمالية، ما يؤدي إلى تدهور كبير في مستوى الرؤية الأفقية، قد يصل إلى أقل من 1000 متر، خصوصًا في المناطق الصحراوية وغرب القاهرة.

ونصحت المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، مع تفضيل تأجيل السفر إن أمكن، أو الالتزام بالقيادة الهادئة في حال الضرورة، لافتة إلى أن الأتربة والرمال المثارة ستكون أكثر تأثيرًا خلال فترات الظهيرة.

فرص سقوط الأمطار في أول أيام عيد الفطر 2026

أشارت منار غانم، فيما يتعلق بالأمطار، إلى أنها ستكون خفيفة وقد تصل إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية أن تمتد بشكل خفيف إلى بعض المناطق الداخلية خلال ساعات المساء، على أن تزداد فرص سقوط الأمطار غدًا، وقد تكون رعدية في بعض الأحيان، نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار.



وأكدت أن الأحوال الجوية ستشهد تحسنًا تدريجيًا بداية من يوم السبت، إذ تعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل كبير، إلا أن اليوم وغدًا يتطلبان مزيدًا من الحذر، خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، الذين يُنصحون بارتداء الكمامات عند الخروج.

وشددت على ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللوحات المعدنية المتهالكة خلال نشاط الرياح، لتجنب أي مخاطر محتملة، خاصة في المناطق الشمالية.

ولفتت إلى أن محافظات جنوب الصعيد، مثل الأقصر وأسوان، ستشهد تحسنًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، إذ تقل حدة الأتربة، بينما تكون مدن البحر الأحمر أكثر استقرارًا، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في قضاء وقت على السواحل.

وأوضحت فيما يتعلق بالملاحة البحرية، أن البحر المتوسط يشهد اضطرابًا شديدًا، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج بين 3 إلى 4 أمتار، وهو ما يستمر أيضًا خلال يوم غد، بالتزامن مع فرص الأمطار، مما يستدعي الحذر.

نصائح مهمة من "الأرصاد" لمرضى الحساسية

اختتمت الدكتورة منار غانم، حديثها بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا، إذ من المتوقع أن تسجل الصغرى نحو 10 درجات مئوية على القاهرة الكبرى.

