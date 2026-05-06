ردّ النائب أحمد الهواري، عضو مجلس الشيوخ، على ما تم تداوله بشأن وجود أزمة أو خلاف خلال لقاء عدد من النواب بمجلسي النواب والشيوخ مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ، مؤكدا أن اللقاء جاء في إطار التنسيق المستمر لمتابعة طلبات المواطنين والعمل على تيسير الإجراءات مع الوزارة.

وأضاف "الهواري" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن كل ما حدث هو تواجد عدد كبير من النواب في توقيت واحد تسبب في حالة من التزاحم، وهو ما استدعى تنظيم آلية اللقاءات بشكل أفضل لضمان سرعة إنجاز الطلبات، مشيرا إلى أنه تم عرض هذا الأمر على الوزير الذي تفهم الأمر وقال الوزير بالنص"إنه مجهد جراء إرهاق فقط لا غير وليس لعدم الاجتماع مع النواب".

وأضاف عضور مجلس الشيوخ، أن اللقاء الذي عقد بمكتب الوزير حضره عدد من النواب من مختلف المحافظات نحو 70 نائبا، إذ جرى نقاش موسع حول سبل تحسين آليات التواصل وتسهيل تقديم الطلبات، بما يحقق الصالح العام ويمنع تكرار أي تكدس مستقبلي، لافتا إلى أن وزير الصحة، أبدى ترحيبه الكامل بكافة المقترحات، قائلا:" مفيش أي أزمة وكل ما يقال إن الوزير قال إنه غلطان إن جلس مع النواب لم يحدث".

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وزير الصحة، وجه تعزيز قنوات الاتصال، خاصة على مستوى التواصل السياسي، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وإنجاز الملفات العالقة، موضحا أن اللقاء كان إيجابيا ومثمرا، في ظل الحضور الكبير من النواب في توقيت واحد، وهو ما أدى إلى حالة من الازدحام بالقاعة التي كان من المفترض أن يعقد فيها الاجتماع، ولعدم استبعاب القاعة العدد الكبير من الحضور، تم نقله إلى قاعة أكبر وهو أمر يخضع فقط إلى عملية التنظيم وليست مشكلة أو أزمة.

واختتم النائب أحمد الهواري، تصريحاته لـ"مصراوي"، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، استقبل نحو 70 نائبا ولم يعترض على ذلك كما أنه يرحب دائما بكافة مفترحات النواب، مؤكدا أن التنسيق مستمر مع وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة لخدمة المواطن.

