إعلان

"العمل" تحذر من محاولات النصب على العمالة غير المنتظمة

كتب : محمد نصار

10:12 م 19/03/2026 تعديل في 10:12 م

وزارة العمل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وزارة العمل، إن مع كل مناسبة يتم خلالها صرف منح أو إعانات للعمالة غير المنتظمة، تنشط بعض الصفحات الوهمية والرسائل المضللة التي تستهدف المواطنين، في محاولة للنصب عليهم والحصول على مبالغ مالية بزعم تسهيل إجراءات الحصول على هذه المنح.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة، أنه منذ أيام قليلة اعتمد وزير العمل حسن رداد منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين، وذلك في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وشددت الوزارة، على أن إجراءات التسجيل والصرف تتم وفق ضوابط محددة وواضحة، حيث لا يوجد أي تسجيل إلكتروني مباشر من جانب المواطنين، وأن التسجيل يتم حصريًا من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين أو عبر لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة.

كما يتم صرف المنح فقط للمسجلين رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة، ومن خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد.

وأهابت الوزارة، بجميع المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، وعدم التفاعل مع الصفحات أو الروابط الإلكترونية المشبوهة، أو إدخال البيانات الشخصية على أي مواقع غير رسمية، مع سرعة الإبلاغ عن أي صفحات أو جهات وهمية للجهات المختصة، والتأكد من صحة المعلومات من خلال مديريات العمل بالمحافظات.

وأكدت وزارة العمل، استمرارها في تكثيف جهود التوعية لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي استغلال أو تلاعب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بين الردع والوساطة.. كواليس زيارة السيسي للإمارات تحت نيران حرب إيران
من أبوظبي إلى الدوحة.. تحرك مصري عاجل لدعم الخليج ووقف التصعيد