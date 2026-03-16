محافظ الجيزة يتفقد موقف سرفيس المريوطية الحضاري

كتب : أحمد عبدالمنعم

08:23 م 16/03/2026
    محافظ الجيزة يتفقد موقف سرفيس المريوطية
    محافظ الجيزة يتفقد موقف سرفيس المريوطية
    محافظ الجيزة يتفقد موقف سرفيس المريوطية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، موقف سرفيس المريوطية الحضاري وذلك لمتابعة انتظام العمل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لخطوط السير التي أقرتها المحافظة عقب تحريك أسعار المواد البترولية وعدم المغالاة في تحصيل الأجرة من المواطنين.

وخلال جولته تأكد المحافظ من قيام مسؤولي جهاز السرفيس والنقل الجماعي والمواقف بنشر اللوحات الإرشادية داخل الموقف ووضع الملصقات على سيارات السرفيس والتي تتضمن التعريفة الجديدة لمختلف خطوط السير بالإضافة إلى أرقام الشكاوى المخصصة لتلقي بلاغات المواطنين في حال وجود أي مخالفات.

كما استمع المحافظ لآراء عدد من السائقين حول التعريفة الجديدة واطمأن من خلال حديثه مع الركاب المترددين على الموقف على التزام السائقين بتحصيل الأجرة المحددة دون أي تجاوز موجهاً المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية بضرورة تكثيف الحملات الميدانية على مواقف السرفيس وخطوط السير للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم تقسيم خطوط السير مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة أنه لن يكون هناك أي تهاون مع السائقين غير الملتزمين بالتعريفة المحددة أو من يقومون بتقسيم خطوط السير مشيراً إلى أنه سيتم توقيع الغرامات المالية المقررة وإلغاء خط السير نهائياً في حالة تكرار المخالفة، حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع أي استغلال.

محافظ الجيزة موقف سرفيس المريوطية أسعار المواد البترولية تعريفة الركوب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أين كوريا الشمالية من حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

أين كوريا الشمالية من حرب إيران؟
ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول الكشري يوم العيد؟ .. مفاجأة
سفرة رمضان

ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول الكشري يوم العيد؟ .. مفاجأة

رسميًا.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديدًا ضد نادي الزمالك
رياضة محلية

رسميًا.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديدًا ضد نادي الزمالك
خناقة ميكروباص في المنصورة تشعل السوشيال ميديا.. والأمن يكشف الحقيقة
حوادث وقضايا

خناقة ميكروباص في المنصورة تشعل السوشيال ميديا.. والأمن يكشف الحقيقة
بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
دراما و تليفزيون

بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

- بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
رسميًا.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديدًا ضد نادي الزمالك