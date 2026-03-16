تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، موقف سرفيس المريوطية الحضاري وذلك لمتابعة انتظام العمل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لخطوط السير التي أقرتها المحافظة عقب تحريك أسعار المواد البترولية وعدم المغالاة في تحصيل الأجرة من المواطنين.

وخلال جولته تأكد المحافظ من قيام مسؤولي جهاز السرفيس والنقل الجماعي والمواقف بنشر اللوحات الإرشادية داخل الموقف ووضع الملصقات على سيارات السرفيس والتي تتضمن التعريفة الجديدة لمختلف خطوط السير بالإضافة إلى أرقام الشكاوى المخصصة لتلقي بلاغات المواطنين في حال وجود أي مخالفات.

كما استمع المحافظ لآراء عدد من السائقين حول التعريفة الجديدة واطمأن من خلال حديثه مع الركاب المترددين على الموقف على التزام السائقين بتحصيل الأجرة المحددة دون أي تجاوز موجهاً المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية بضرورة تكثيف الحملات الميدانية على مواقف السرفيس وخطوط السير للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم تقسيم خطوط السير مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة أنه لن يكون هناك أي تهاون مع السائقين غير الملتزمين بالتعريفة المحددة أو من يقومون بتقسيم خطوط السير مشيراً إلى أنه سيتم توقيع الغرامات المالية المقررة وإلغاء خط السير نهائياً في حالة تكرار المخالفة، حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع أي استغلال.