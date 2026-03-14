شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: إعلان صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تقديم 50 منحة تدريبية مجانية مخصصة لأسر وأبناء الشهداء من الطلاب في المراحل الثانوية والجامعية وحديثي التخرج، وذلك في إطار دعمهم وتمكينهم من اكتساب مهارات تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل العالمي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

أحمد موسى: إعلان الحد الأدنى للأجور خلال 24 ساعة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن من المتوقع الإعلان خلال الـ24 ساعة المقبلة عن الحد الأدنى للأجور، في إطار حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية.

بروتوكول تعاون حكومي لتحسين خصائص الأسرة المصرية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030، والخطة العاجلة للسكان والتنمية، وتعزيز التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية، في إطار توجه الدولة نحو تحسين الخصائص السكانية ودعم التنمية المستدامة.

تنويه جوي عاجل بشأن الرمال والأتربة وتدهور الرؤية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنويهًا جويًا بشأن استمرار النشاط القوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على معظم الأنحاء.

محافظ الجيزة: 19 مخالفة لسيارات السرفيس لتقطيع الخطوط وتحصيل أجرة زائدة

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، استمرار الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها جهاز السرفيس والنقل الجماعي لضبط منظومة النقل الجماعي والتأكد من التزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب الرسمية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات أو محاولات لاستغلال المواطنين.

قرار جديد من السكة الحديد بسبب سوء الأحوال الجوية

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على الوجهين البحري والقبلي.

الصحة تنشر 25 عيادة متنقلة بالحدائق والميادين العامة خلال عيد الفطر

أكدت وزارة الصحة والسكان تكثيف تواجد القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة في الحدائق، المنتزهات، والميادين العامة على مستوى الجمهورية خلال أيام عيد الفطر المبارك، لتقديم رعاية صحية متكاملة ومجانية للمواطنين أثناء فترة الاحتفالات، ضمن جهود الوزارة لضمان سلامة الجميع في أماكن التجمعات.

الزراعة: خطة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العربية والخليجية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحركات مكثفة تقوم بها الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري لتعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العربية، وخاصة دول الخليج، في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الأمن الغذائي الإقليمي وضمان استمرارية تدفق السلع الزراعية إلى الدول الشقيقة.

"تطوير التعليم" يعلن عن 50 منحة مجانية لأبناء الشهداء

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تقديم 50 منحة تدريبية مجانية مخصصة لأسر وأبناء الشهداء من الطلاب في المراحل الثانوية والجامعية وحديثي التخرج، وذلك في إطار دعمهم وتمكينهم من اكتساب مهارات تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل العالمي.

