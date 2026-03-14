إعلان

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية

كتب : محمد نصار

10:35 ص 14/03/2026

عواصف ترابية وطقس سيء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حال الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت الموافق 14 مارس 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن نشاط الرياح يستمر على أغلب الأنحاء، مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق نتيجة الأتربة والرمال المثارة على (القاهرة الكبرى - الوجه البحري - سيناء - مدن القناة - شمال الصعيد - جنوب الصعيد - الصحراء الغربية).

وأضافت الهيئة، أنه يوجد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما يستمر ظهور الغطاء السحابي على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر، قد يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وبشكل عشوائي.

وحذرت الأرصاد الجوية، من الوقوف تحت أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأسطح المتهالكة، والقيادة بحذر على الطرق أثناء انخفاض الرؤية الأفقية، وارتداء الكمامة وخاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار مصر

سفرة رمضان

حوادث وقضايا

أخبار المحافظات

دراما و تليفزيون

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

