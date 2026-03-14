

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حال الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت الموافق 14 مارس 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن نشاط الرياح يستمر على أغلب الأنحاء، مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق نتيجة الأتربة والرمال المثارة على (القاهرة الكبرى - الوجه البحري - سيناء - مدن القناة - شمال الصعيد - جنوب الصعيد - الصحراء الغربية).

وأضافت الهيئة، أنه يوجد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما يستمر ظهور الغطاء السحابي على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر، قد يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وبشكل عشوائي.

وحذرت الأرصاد الجوية، من الوقوف تحت أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأسطح المتهالكة، والقيادة بحذر على الطرق أثناء انخفاض الرؤية الأفقية، وارتداء الكمامة وخاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.



الأرصاد تحذر: شبورة ورياح نشطة خلال الأسبوع الأخير من رمضان