قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن المشهد السياسي العربي والإقليمي بات يعكس مفارقات صادمة، إذ يرى أن هناك توافقًا غير متوقعا بين بعض القوى اليسارية والقومية العربية مع السياسات الإيرانية، على حساب القضايا الوطنية والفلسطينية، على حد قوله.

وأضاف "عيسى" خلال فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران لا يمثل فقط بلاده، بل أصبح مرشدًا لتيارات اليسار والقوميين والناصريين العرب، ما كشف عن حالة من الانصهار بين دعوات الحريات وحقوق الشعوب وبين مؤيدي نظام ديني قمعي ينهب الحريات ويقمع المعارضين ويستهدف المرأة ويحتكر السلطة ويزيف الانتخابات، على حد تعبيره.

وأشار "الإعلامي" إلى أن هذه القوى العربية التي تدعي الديمقراطية والاستقلالية، باتت تنحاز فجأة لجمهورية دينية وسط قرون من التخلف السياسي، ويتضح هذا التناقض في دعمهم لأفعال إيران في المنطقة، بما في ذلك حزب الله والحشد الشعبي والحوثيين، رغم أن كل ذلك يتم على حساب سيادة الدول ومصالح شعوبها.

وتابع أن "المفارقة الكبرى تظهر حينما تتحالف هذه القوى مع القوى الإيرانية، وتدعم سياسات القرصنة البحرية والهجمات العسكرية في الخليج، متجاهلين كل القوانين والأعراف الدولية، بينما يروجون لنفسهم كمدافعين عن الحرية والديمقراطية".

وحذر الكاتب الصحفي، من أن هذه التحالفات والتصرفات تقوض أي أمل في إنقاذ القضية الفلسطينية، وتضعف قدرات الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن السياسات الإيرانية تعتمد على منهج انتحاري وعدمي يسيطر على بعض التيارات العربية ويحولها إلى أدوات لتحقيق مصالح طائفية وإيديولوجية.

وأكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن قراءة خطاب المرشد الأعلى الإيراني، سواء عبر صوته المباشر أو عبر ما تنقله المذيعات الإيرانيات، تكشف عن رؤية قائمة على السيطرة المطلقة، والاعتماد على التهديد والعنف الاقتصادي والعسكري لتحقيق أهداف سياسية، وهو ما يمثل تحديًا خطيرًا للسيادة الوطنية العربية.

اقرأ أيضًا:

