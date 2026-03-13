إعلان

بعد انتهاء الجرعات.. تفاصيل الحالة الصحية لشيخ الأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:52 م 13/03/2026

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور أحمد مصطفى سكرتير فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، تعافي شيخ الأزهر من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وقال في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، أن جرعات الأدوية التي قررها الأطباء لشيخ الأزهر انتهت، وهو يتابع العمل باستمرار.


وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوم ٢٦ فبراير الماضي، اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر الشريف، للاطمئنان على حالته الصحية، إثر الوعكة التي ألمّت بفضيلته خلال الأسابيع الماضية، متمنيًا له تمام الشفاء وموفور الصحة والعافية.

ومن جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن عميق شكره وصادق تقديره وامتنانه للرئيس السيسي على مبادرته الكريمة وحرصه الشخصي على الاطمئنان على صحته، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية الرفيعة تعكس ما يتحلّى به من نبل الخُلق وسموّ التقدير للمؤسسات الدينية الوطنية ورموزها.

وأشاد شيخ الأزهر بالدعم المتواصل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرسالة الأزهر الشريف وعلمائه في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وقادتها، وأن يوفّق الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه خير البلاد والعباد، وأن تواصل مصر دورها التاريخي والريادي في دعم الأمن والاستقرار، وترسيخ دعائم السلم على المستويين الإقليمي والدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الطيب شيخ الأزهر الحالة الصحية لشيخ الأزهر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي