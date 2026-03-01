أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وقال وهدان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس: "من الضروري إحكام إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية لضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي، بما يعزز شعور المواطنين بعدالة النظام ويحفز على الالتزام بالسداد".

وأشار وهدان إلى أهمية مراعاة الحالات الاجتماعية والإنسانية، خاصة في المدن القديمة والقرى، لضمان أن يكون التطبيق العملي للقوانين الضريبية منصفاً لجميع المواطنين، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط واضحة عند تحويل الصلاحيات التنفيذية ودعم المكلفين لضمان عدم الإضرار بأي فئة.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية على أن استقرار النظام الضريبي وشفافيته مرتبط بتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين، داعياً إلى مواصلة الإصلاح القانوني والرقابي لضمان تحقيق هذه الأهداف.