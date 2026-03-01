إعلان

سليمان وهدان يطالب بمراعاة البعد الاجتماعي في تعديلات قانون "الضريبة العقارية"

كتب : نشأت حمدي

12:59 م 01/03/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وقال وهدان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس: "من الضروري إحكام إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية لضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي، بما يعزز شعور المواطنين بعدالة النظام ويحفز على الالتزام بالسداد".

وأشار وهدان إلى أهمية مراعاة الحالات الاجتماعية والإنسانية، خاصة في المدن القديمة والقرى، لضمان أن يكون التطبيق العملي للقوانين الضريبية منصفاً لجميع المواطنين، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط واضحة عند تحويل الصلاحيات التنفيذية ودعم المكلفين لضمان عدم الإضرار بأي فئة.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية على أن استقرار النظام الضريبي وشفافيته مرتبط بتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين، داعياً إلى مواصلة الإصلاح القانوني والرقابي لضمان تحقيق هذه الأهداف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب الضريبة العقارية سليمان وهدان الحالات الإنسانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الطيران يتفقد غرفة العمليات بمطار القاهرة لمتابعة حركة التشغيل
أخبار مصر

وزير الطيران يتفقد غرفة العمليات بمطار القاهرة لمتابعة حركة التشغيل
قفزة في أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

قفزة في أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
الحذر واجب.. 4 أبراج تحت تأثير طاقة فلكية متقلبة
علاقات

الحذر واجب.. 4 أبراج تحت تأثير طاقة فلكية متقلبة
اشتباكات عنيفة قرب السفارة الأمريكية في بغداد
شئون عربية و دولية

اشتباكات عنيفة قرب السفارة الأمريكية في بغداد
معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
شئون عربية و دولية

معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران