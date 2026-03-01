استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم، النائبة وفاء السرنجاوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية وعضو لجنة الطاقة والبيئة، في إطار تعزيز قنوات التواصل والتكامل بين الوزارة والسلطة التشريعية بما يدعم جهود الدولة في الملفات البيئية والتنموية.

وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة منال عوض، بالنائبة، مؤكدة تقديرها لخبراتها السابقة باعتبارها من أبناء الوزارة، وما يمثله ذلك من إضافة مهمة للحوار حول سبل تطوير منظومة العمل البيئي والإداري، حيث شهد الاجتماع مناقشة رؤية الوزارة خلال المرحلة الحالية، وآليات تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس النواب بما يسهم في دعم التشريعات والسياسات المرتبطة بالبيئة والتنمية المحلية.

وأوضحت منال عوض، أن اللقاء تناول استعراض أوضاع الأفرع الإقليمية التابعة للوزارة، وأبرز التحديات التي تواجهها، حيث أكدت الوزيرة أن تطوير أداء تلك الفروع يمثل أولوية رئيسية خلال الفترة المقبلة، مع العمل على رفع كفاءة البنية الإدارية والفنية بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، تقدمت النائبة بعدد من المقترحات لتطوير منظومة العمل، من بينها الاستفادة من قاعدة بيانات الدورات التدريبية التي حصل عليها العاملون بالوزارة، بما يتيح نقل الخبرات والمعارف إلى زملائهم داخل مواقع العمل المختلفة، بما يعزز بناء القدرات المؤسسية بشكل مستدام.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة على مواصلة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالمحافظات في الجوانب البيئية المختلفة، من خلال الاستفادة من الإمكانات المتاحة بمركز التنمية المحلية بسقارة التابع للوزارة، بما يسهم في توحيد المفاهيم ورفع كفاءة الأداء البيئي على مستوى الجمهورية.

وشددت الدكتورة منال عوض، على أن ملفي البيئة والتنمية المحلية يمثلان مسارًا واحدًا متكاملًا، مشيرة إلى أن النجاح الذي تحقق في منظومة قش الأرز يعكس أهمية التنسيق بين القطاعات المختلفة والعمل المشترك مع المحافظات لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما أكدت أهمية تعظيم الاستفادة من غرف السيطرة والتحكم بالمحافظات، وربطها بجهود الرصد والمتابعة البيئية، بما يساهم في سرعة الاستجابة للمشكلات البيئية والتعامل الفوري معها حفاظًا على صحة المواطنين والموارد الطبيعية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لدعم جهود الوزارة في تطوير المنظومة البيئية وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية.

