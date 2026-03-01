كتب- عمرو صالح:

أثارت الغارات الجوية والضربات الصاروخية المتبادلة بين تحالف أمريكا وإسرائيل ضد إيران حالة من الهلع بين دول العالم خلال الساعات الأخيرة، مما دفع بعض أساتذة العلوم السياسية إلى الترجيح بانضمام دول روسيا والصين وباكستان إلى خطوط المواجهة ضد أمريكا وإسرائيل، استنادًا إلى قوة العلاقات الخارجية التي تربطهم بإيران.



من جهته، قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي: من المؤكد أن إيران تحظى بدعم خارجي من الدول ذات العلاقات القوية والوثيقة التي تربطها بها، والتي أبرزها روسيا والصين وباكستان، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة توتر سياساتها مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.



وأوضح "سعيد" في تصريحاته لمصراوي أن دول روسيا والصين وباكستان أمام فرصة ذهبية لتوريط الولايات المتحدة بحرب مع إيران بهدف إجهاض الاقتصاد القومي الأمريكي وسحق نفوذها في خريطة الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن روسيا لن تتخلى عن دعم إيران حتى لو وصل الأمر إلى الدعم العسكري من خلال تزويد الجيش الإيراني بالرادارات والمعدات الحديثة التي تمكنه من الصمود.



وأشار "سعيد" إلى أن الحرب بين التحالف الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران ستقتصر على الصواريخ والمسيرات، دون أن تخاض عبر القوات والآلات الحربية على الأرض، نظرًا لكبر حجم إيران واتساع نطاقها الجغرافي الذي يصعب غزوه من قبل أي دولة خارجية.



وفي سياق متصل، أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن الحرب بين التحالف الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران لن تشهد أي مواجهة بين العناصر البشرية على الإطلاق، وستقتصر على الضربات الصاروخية والهجمات الجوية والمسيرات فقط.



وأوضح "فرج" خلال تصريحاته لمصراوي أن دعم دول روسيا والصين وباكستان لإيران في مواجهة أمريكا وإسرائيل سيقتصر فقط على الدعم الاستخباراتي وقطع غيار الأسلحة، أي دعم لوجستي فقط، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي دعم عسكري يضم عناصر بشرية.



واختتم فرج حديثه مؤكدًا أنه من المحتمل أن تكون حرب إيران ضد أمريكا وإسرائيل قصيرة الأمد نظرًا للتطورات المتسارعة التي توحي بضرورة وجود حل سلمي.



وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل غارات جوية استهدفت العديد من المدن الإيرانية، صباح السبت، وذلك بعد أسابيع من التكهنات التي شغلت الإعلام الدولي بموعد ضرب إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؛ للتأثير في برنامجها النووي الذي تعتبره أمريكا تهديدًا صارخًا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.



لترد إيران بهجمات صاروخية استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، وإعلانها بدء عملية أطلقت عليها "الوعد الصادق 4" ضد إسرائيل، وذلك ردًا على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت اليوم السبت.



