ننشر صور السيارة المُهداة من أردوغان للرئيس السيسي

أهدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، الرئيس السيسي، سيارة كهربائية، الأربعاء، بمناسبة زيارته الحالية إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقد بالقاهرة اليوم.

جاء ذلك بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي تفقد السيارة بحديقة قصر الاتحادية، وقادها مصطحباً الرئيس أردوغان، من قصر الاتحادية حتى مقر انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي بفندق الماسة بمدينة نصر.