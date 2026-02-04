إعلان

ننشر صور السيارة المُهداة من أردوغان للرئيس السيسي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

08:48 م 04/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    السيارة المُهداة من أردوغان للرئيس السيسي (3)
  • عرض 3 صورة
    السيارة المُهداة من أردوغان للرئيس السيسي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أهدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، الرئيس السيسي، سيارة كهربائية، الأربعاء، بمناسبة زيارته الحالية إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقد بالقاهرة اليوم.

جاء ذلك بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي تفقد السيارة بحديقة قصر الاتحادية، وقادها مصطحباً الرئيس أردوغان، من قصر الاتحادية حتى مقر انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي بفندق الماسة بمدينة نصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رجب طيب أردوغان الرئيس السيسي سيارة كهربائية منتدى الأعمال المصري التركي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف نسقت جلا هشام إطلالتها في أحدث ظهور؟
الموضة

كيف نسقت جلا هشام إطلالتها في أحدث ظهور؟
هل تم رفع أسعار السكر؟.. بيان لشركة الصناعات يحسم الجدل
أخبار مصر

هل تم رفع أسعار السكر؟.. بيان لشركة الصناعات يحسم الجدل
"وحشتيني وحشة ماتتوصفش".. رضا البحراوي يتذكر والدته بكلمات مؤثرة
زووم

"وحشتيني وحشة ماتتوصفش".. رضا البحراوي يتذكر والدته بكلمات مؤثرة
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية 4 - 2 (الشوط الثاني)
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية 4 - 2 (الشوط الثاني)
زيزو يغيب عن الأهلي في 7 مباريات.. تعرف عليها
رياضة محلية

زيزو يغيب عن الأهلي في 7 مباريات.. تعرف عليها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان