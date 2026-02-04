أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل للمصريين بالمملكة الأردنية الهاشمية، في ضوء الاتفاق بين الجانبين المصري والأردني لتسهيل إجراءات التشغيل ومكافحة ظاهرة السمسرة، وذلك بالتنسيق مع المكتب العمالي بالأردن برئاسة محمود فهمي.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الفرص المتاحة لدى مؤسسة نقوش وزخارف للمقاولات الإنشائية تشمل 5 وظائف عامل حفر، والراتب يتراوح من 370 إلى 450 دينار أردني شهرياً، والخبرة لا تقل عن سنتين في مجال الحفر للبنية التحتية، بما في ذلك مياه وصرف صحي، والسن من 18 إلى 45 عاماً.

وأشارت هبة أحمد إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط، طبقاً للشروط المعلنة، من خلال الرابط التالي، من هنا.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالشروط وعدم التعامل مع أي وسطاء أو سماسرة، مؤكدة استمرار جهودها في توفير فرص عمل حقيقية وآمنة للشباب المصري بالخارج بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

