مصدر بالجيزة: عودة الانضباط لشارع العريش والمناطق المحيطة

كتب : محمد أبو بكر

10:49 م 04/02/2026

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، (1)

كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، عن توفير مكان بديل ومفتوح في سوق العريش، يجري العمل على تجهيزه حالياً لتقديم باكيات جاهزة كبديل للوقوف بالاستندات في الشارع، وذلك ضمن الجهود الرامية لإعادة النظام إلى الشارع وإعادة الحركة لطبيعتها.

تأمين السوق وحماية المواطنين

أكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة تهدف لتوفير الأمن والأمان للمترددين على السوق والمواطنين، مشيرة إلى أهمية تنظيم الحركة داخل الأسواق العامة لضمان السلامة العامة.

وأوضح أن عملية الإخلاء والتجهيز للموقع البديل ستستمر خلال الأيام المقبلة، لضمان انتقال الأنشطة التجارية بشكل منظم دون تعطيل حركة الشارع.

كان كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن هناك خطة متكاملة لإعادة الانضباط إلى شارع العريش والشوارع المحيطة به، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على مواجهة العشوائيات بشكل مكثف، مضيفا:"الشوارع دي هترجع زي زمان".

عادل النجار سوق العريش الجيزة

