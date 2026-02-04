إعلان

برلمانية حماة الوطن تعقد نموذج محاكاة للأدوات البرلمانية لنواب الحزب

نشأت حمدي

07:00 م 04/02/2026
كتب - نشأت حمدي:

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن اجتماعها التنظيمي الأول، برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية والأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية، وذلك في إطار الاستعداد لعمل المرحلة المقبلة تحت القبة وتفعيل الدور التشريعي والرقابي لنواب الحزب بمجلس النواب.

وناقش الاجتماع خطة عمل الحزب داخل البرلمان، والأجندة التشريعية التي يستهدف الحزب العمل عليها خلال دور الانعقاد، بما يحقق أولويات المواطن ويدعم مسار الدولة التنموي، إلى جانب استعراض آليات العمل البرلماني وفقًا لأحكام الدستور والقانون، بما يعزز من كفاءة الأداء النيابي لأعضاء الهيئة البرلمانية.

وشهد الاجتماع تقديم نموذج محاكاة عملي لنواب الحزب حول أدوات وآليات العمل التشريعي والرقابي، وفي مقدمتها طلبات الإحاطة، وذلك في إطار رفع كفاءة النواب وتأهيلهم للتعامل المهني مع الملفات المطروحة تحت القبة.

حزب حماة الوطن النائب الدكتور أحمد العطيفي برلمانية حماة الوطن

