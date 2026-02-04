نقيب الصحفيين: النقابة جزء من منظومة الدولة وتعمل وفق محددات واضحة

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن علاقة النقابة بالدوائر التي تحفظت على وجوده في البداية تأثرت بمتغيرات المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن طبيعة التعاون تشهد تفاوتًا بين الانفتاح التام أحيانًا وبين شد وجذب في أحيان أخرى، مشددًا على أن المشهد العام يثبت أن التفاهم الأوسع والرؤية الشاملة لدور النقابة المهني يمكنهما تحقيق إنجازات أكبر.

وأضاف البلشي، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أن النقابة تعمل وفق محددات واضحة كجزء من منظومة الدولة، لكنها تتبنى رؤية تعتبر قوة الصحافة مصلحة مشتركة للدولة والمواطن معًا وليست خصمًا لأي طرف، لافتا إلى أن تحويل الصحافة إلى "صوت واحد" يؤدي بالضرورة إلى انصراف الجمهور عنها وفقدانها لتأثيرها الحقيقي.

وأوضح نقيب الصحفيين أن جودة المحتوى وثقافة الصحفي مرتبطة بفتح آفاق التنافس والتعبير، منوها إلى أن تجارب الانفتاح السابقة ساهمت في إبراز المواهب والارتقاء بمستوى التدريب والمهنية.

وقال إن تضييق مساحات العمل ينعكس سلبًا على الأداء العام، مؤكدًا أن الصحافة المصرية تعي جيدًا محدداتها الوطنية ولم تكن يومًا في تضاد مع ثوابت الدولة.

اقرأ أيضًا:

رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن وظائف "أمن وقيادة سيارات"

21 بالقاهرة.. الأصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)