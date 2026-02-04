إعلان

البيت الأبيض: عودة المحادثات مع إيران بعد ضغوط من قادة عرب ومسلمين

كتب : عبدالله محمود

10:54 م 04/02/2026

البيت الأبيض

كتب-عبدالله محمود:

قال مسؤول في البيت الأبيض، إن خطط عقد اجتماع مع إيران في مسقط عاصمة عمان، عادت إلى مسارها الصحيح.

وأكد المسؤول في تصريحات قناة الجزيرة، إن عودة المحادثات مع إيران لمسارها يوم الجمعة المقبل، جاءت بعد ضغوط من قادة عرب ومسلمين لعدم الانسحاب.

وأكد مسؤول أمريكي في تصريحات لموقع أكسيوس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافقت على عقد الاجتماع مع الإيرانيين احتراما لطلب حلفائها في المنطقة.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن 9 دول بالمنطقة نقلت رسائل إلى إدارة ترامب لطلب عدم إلغاء الاجتماع في مسقط.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه من المقرر عقد محادثات نووية مع الولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط حوالي الساعة الـ10 صباح يوم الجمعة المقبل.

وعبر عراقجي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، عن امتنانه "لإخواننا العمانيين على قيامهم بكافة الترتيبات اللازمة".

البيت الأبيض إيران عمان المحادثات مع إيران ترامب عباس عراقجي إيران وأمريكا

