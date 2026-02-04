بالصور- محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لثاني أكبر مخبز آلي مدعم بدكرنس

من الهروب إلى الموت.. تفاصيل جديدة عن مأساة "فتاة الحقيبة" بالإسكندرية

الدقهلية - رامي محمود:

وضع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمخبز آلي جديد لإنتاج الخبز المدعم بمدينة دكرنس، ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة الخبز وضمان توفير رغيف بجودة عالية للمواطنين، مع تعميم المشروع على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور المحاسب هاني سليمان، رئيس مركز ومدينة دكرنس، وقيادات محلية أخرى.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المخبز الجديد سيُنفذ على غرار "مخبز المحافظة" بالمنصورة، الذي يُعد نموذجًا ناجحًا لإنتاج وتوزيع الخبز المدعم بكفاءة وجودة عالية، مضيفًا أن المخبز سيقام على مساحة تبلغ نحو 100 متر مجهز بأحدث التقنيات والأفران الآلية لضمان إنتاجية كبيرة وجودة مطابقة للمواصفات القياسية.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن المشروع يهدف إلى تحسين الخدمة للمواطنين، وتخفيف الضغط على المخابز القائمة بمدينة دكرنس والقرى التابعة لها، وتوفير رغيف خبز مدعم يلبي معايير الجودة والصحة، من خلال الإنتاج الآلي الذي يقلل التدخل البشري ويزيد الطاقة الإنتاجية للخبز المدعم في نطاق المدينة.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الخبز بالمحافظة، ويُنفذ بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة.

من جانبه، أعرب أهالي مدينة دكرنس والقيادات المحلية عن تقديرهم للجهود المبذولة من محافظ الدقهلية في مختلف القطاعات، مؤكدين أن المشروع سيكون إضافة ملموسة لخدمة الأهالي، بحضور سامح سعد، نائب رئيس المدينة، وقيادات مجلس مدينة دكرنس.