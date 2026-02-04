نشرة التوك شو| أصداء إقبال الملايين على معرض الكتاب.. وجمال شعبان يحذر

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

قال الشاعر جمال بخيت إن قضية بناء وعي المواطن المصري تتصدر قائمة اهتماماته الشخصية والوطنية، لافتًا إلى أن المصريين يتمتعون بـ "وعي فطري" وحس وطني عميق، وهو ما جنب البلاد الانزلاق إلى صراعات أهلية أو انقسامات طائفية كالتي شهدتها دول أخرى في المنطقة.

قال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن الإفراط في تناول الأدوية المسكنة دون رقابة طبية يمثل تهديداً مباشراً لأجهزة الجسم الحيوية؛ مؤكداً أن الآثار الجانبية لهذه العقاقير تتجاوز آلام المعدة لتصل إلى إحداث أضرار جسيمة بوظائف الكبد، وقد تنتهي بالإصابة بالفشل الكلوي الكامل.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الكشف عن تفاصيل التعداد العام للسكان والإسكان والمقرر إجراؤه عام 2027، يحمل دلالات استراتيجية؛ كونه يمثل المرجعية الأساسية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة.

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن النجاح الباهر الذي حققه معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، بتجاوز عدد زواره حاجز الستة ملايين زائر، يبرهن على أن الكتاب الورقي والثقافة المكتوبة لا يزالان يحتفظان بمكانتهما المرموقة لدى الجمهور المصري، مشيداً بالزخم الثقافي والفعاليات المتنوعة التي صاحبت المعرض

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن عام 2025 شهد تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ القطاع، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 6.5 مليار دولار