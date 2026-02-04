زعيم متمردي الكونغو يعلن مسؤوليته عن هجوم على مدينة استراتيجية



أعلن زعيم حركة تحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مسؤوليته عن هجوم بطائرات مسيرة استهدف مطار مدينة كيسانجاني الاستراتيجية في شمال شرق الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

وقالت حكومة مقاطعة تشوبو، حيث تقع كيسانجاني، في بيان، إن 8 طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات استهدفت المطار الذي يخدم كيسانجاني.

ويبعد المطار نحو 17 كيلومترا من وسط كيسانجاني، وعلى بعد مئات الكيلومترات من خطوط الجبهة في مقاطعتي شمال وجنوب كيفو، إذ استولى تحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس على مساحات شاسعة من الأراضي منذ 2022، واستولت على مدينتي جوما وبوكافو الرئيسيتين في هجوم خاطف العام الماضي.

وفي منشور على إكس، قال كورنيل نانجا، زعيم تحالف نهر الكونغو، إن الهجوم أظهر أن الجيش الكونغولي لم يعد يتمتع بالتفوق الجوي.

وأضاف "انتهى الآن استخدام كيسانجاني منصة لنشر الرعب ضد أراضينا".

ولم يرد الجيش الكونغولي على طلبات التعليق على الهجمات، وفقا للغد.