الولايات المتحدة توافق على طلب إيران نقل المحادثات من تركيا



وكالات

وافقت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، على طلب إيران نقل المحادثات بين الجانبين من تركيا، على أن تعقد في سلطنة عمان.

وأفاد مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقت على طلب إيران نقل المحادثات من تركيا.

وأضاف رافيد، أن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران من المتوقع أن تنعقد في سلطنة عمان يوم الجمعة.

وبين، نقلا عن مصدر مطلع، أن إدارة ترامب وافقت على طلب إيران نقل المحادثات من تركيا، مشيرا إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بشأن مشاركة دول عربية وإسلامية في المحادثات التي ستنعقد في عمان.

كان ترامب قد قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران الآن، بعد مطالبة طهران بنقل المحادثات المزمعة إلى سلطنة عمان من تركيا، وتقليص نطاقها.

وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، امتنع ترامب عن تحديد مكان انعقاد المحادثات المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد نقل عن مصدرين مطلعين قولهما، مساء الثلاثاء، إن إيران طالبت بإجراء تعديلات على مكان وشكل المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة، والمقررة يوم الجمعة.

وحذرت المصادر، بحسب موقع "أكسيوس"، من أن فشل الاستجابة لهذه المطالب قد يؤدي إلى إفشال محادثات الجمعة، ما قد يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الابتعاد عن المسار الدبلوماسي والانتقال نحو الخيار العسكري، في وقت عززت فيه واشنطن بالفعل وجودها العسكري بشكل واسع.

وقالت المصادر، إن طهران تراجعت عن تفاهمات جرى التوصل إليها خلال الأيام الماضية، بعد أن كانت عدة دول قد تلقت دعوات للمشاركة في المحادثات بصفة مراقبين.

وبحسب المعلومات، تطالب إيران بنقل مكان المحادثات من إسطنبول إلى سلطنة عمان، كما تطالب بعقدها بصيغة ثنائية تقتصر على الولايات المتحدة، بدلا من الصيغة متعددة الأطراف التي كانت تشمل حضور عدد من الدول العربية والإسلامية كمراقبين.

وأكد دبلوماسي في المنطقة، أن إيران ترغب في نقل مكان المحادثات المقررة الجمعة من إسطنبول إلى عمان، وفقا لسكاي نيوز.