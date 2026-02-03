إعلان

استغلوا صلاح ومرموش.. طلب برلماني بالتعامل مع الرياضة كاستثمار

كتب : نشأت حمدي

01:50 م 03/02/2026

عمر مرموش ومحمد صلاح

طالبت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، بالاهتمام بمراكز الشباب في الصعيد؛ خصوصًا أن الرياضة لم تصبح مجرد لعبة، بل صناعة واستثمار، ولا بد من استغلال القوة الناعمة مثل اللاعبَين المحترفَين محمد صلاح ومرموش.

وشددت الغول، خلال كلمتها في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبَي لجنتَي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، على أن هذا القانون عفَّى عليه الزمن، والتعديلات تسير على الطريق الصحيح، في سبيل الارتقاء بالرياضة والإعلام .

وأشادت الغول بجهود الدولة في إصلاح مراكز شباب نجع حمادي بقنا، مشددةً على ضرورة استثمار جهود الدولة في الوصول إلى التطوير الأمثل.

وشكرت عضو مجلس النواب الرئيسَ السيسي الذي أولى أهمية كبرى بالشباب والرياضة، مطالبةً الحكومة بأن تضع نصب أعينها شباب صعيد مصر .

وأعلنت الغول موافقتها على مشروع القانون، من حيث المبدأ.

رحاب الغول مجلس النواب محمد صلاح عمر مرموش

