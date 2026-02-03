إعلان

طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد

كتب : مصراوي

10:00 ص 03/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (1)
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (1)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (3)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – أحمد العش:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 4 فبراير 2026 وحتى الأحد 8 فبراير 2026، مشيرة إلى حدوث انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، يعقبه ارتفاع تدريجي اعتبارًا من يوم الخميس.

وأوضحت "الهيئة"، من خلال بيان صادر عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، أن البلاد تشهد يوم الأربعاء طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، ودافئًا على جنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق.

وحذّرت هيئة الأرصاد، من تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 3 فجرًا وحتى 10 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت "الهيئة"، إلى أنه اعتبارًا من الخميس 5 فبراير 2026، يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة على النحو التالي: السواحل الشمالية (26:23)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (26:23)، جنوب البلاد (31:24).

درجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد
وكشفت "الأرصاد"، عن تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 4 فبراير 2026 وحتى الأحد 8 فبراير 2026، وجاءت على النحو التالي:
الأربعاء 4 فبراير 2026:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 21 درجة
السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجة، العظمى 21 درجة
شمال الصعيد: الصغرى 7 درجات، العظمى 22 درجة
جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجة، العظمى 26 درجة
الخميس 5 فبراير 2026:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 14 درجة، العظمى 24 درجة
السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة، العظمى 23 درجة
شمال الصعيد: الصغرى 10 درجة، العظمى 24 درجة
جنوب الصعيد: الصغرى 12 درجة، العظمى 26 درجة
الجمعة 6 فبراير 2026:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 15 درجة، العظمى 24 درجة
السواحل الشمالية: الصغرى 14 درجة، العظمى 23 درجة
شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة، العظمى 26 درجة
جنوب الصعيد: الصغرى 13 درجة، العظمى 28 درجة
السبت 7 فبراير 2026:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 16 درجة، العظمى 26 درجة
السواحل الشمالية: الصغرى 14 درجة، العظمى 24 درجة
شمال الصعيد: الصغرى 13 درجة، العظمى 28 درجة
جنوب الصعيد: الصغرى 14 درجة، العظمى 31 درجة
الأحد 8 فبراير 2026:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 16 درجة، العظمى 26 درجة
السواحل الشمالية: الصغرى 14 درجة، العظمى 26 درجة
شمال الصعيد: الصغرى 13 درجة، العظمى 29 درجة
جنوب الصعيد: الصغرى 14 درجة، العظمى 31 درجة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل، إلى جانب متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، خصوصًا مع تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح المبكرة.

32

اقرأ أيضًا:
طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: رياح وأتربة وتراجع طفيف في الحرارة

أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه| التخصصات والتقديم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سد النهضة| هل تبيع إثيوبيا المياه لمصر بعد الوساطة الأمريكية؟
أخبار مصر

سد النهضة| هل تبيع إثيوبيا المياه لمصر بعد الوساطة الأمريكية؟
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد
أخبار مصر

طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد
غير موفقة وغريبة.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
الموضة

غير موفقة وغريبة.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026

نحو 30 مليار دولار.. زيارة أردوغان لـ السعودية تهدف لمضاعفة التبادل التجاري
اقتصاد

نحو 30 مليار دولار.. زيارة أردوغان لـ السعودية تهدف لمضاعفة التبادل التجاري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 3-2: أزمة لهذا البرج.. وحب وفرص لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 3-2: أزمة لهذا البرج.. وحب وفرص لهؤلاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027