أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 4 فبراير 2026 وحتى الأحد 8 فبراير 2026، مشيرة إلى حدوث انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، يعقبه ارتفاع تدريجي اعتبارًا من يوم الخميس.



وأوضحت "الهيئة"، من خلال بيان صادر عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، أن البلاد تشهد يوم الأربعاء طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، ودافئًا على جنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق.



وحذّرت هيئة الأرصاد، من تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 3 فجرًا وحتى 10 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.



وأشارت "الهيئة"، إلى أنه اعتبارًا من الخميس 5 فبراير 2026، يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة على النحو التالي: السواحل الشمالية (26:23)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (26:23)، جنوب البلاد (31:24).



درجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

وكشفت "الأرصاد"، عن تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 4 فبراير 2026 وحتى الأحد 8 فبراير 2026، وجاءت على النحو التالي:

الأربعاء 4 فبراير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجة، العظمى 21 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 7 درجات، العظمى 22 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجة، العظمى 26 درجة

الخميس 5 فبراير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 14 درجة، العظمى 24 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة، العظمى 23 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجة، العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 12 درجة، العظمى 26 درجة

الجمعة 6 فبراير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 15 درجة، العظمى 24 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 14 درجة، العظمى 23 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة، العظمى 26 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 13 درجة، العظمى 28 درجة

السبت 7 فبراير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 16 درجة، العظمى 26 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 14 درجة، العظمى 24 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 13 درجة، العظمى 28 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 14 درجة، العظمى 31 درجة

الأحد 8 فبراير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 16 درجة، العظمى 26 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 14 درجة، العظمى 26 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 13 درجة، العظمى 29 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 14 درجة، العظمى 31 درجة



وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل، إلى جانب متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، خصوصًا مع تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح المبكرة.

