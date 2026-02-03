إعلان

رويترز: زوارق مسلحة تحاول اعتراض سفينة بمضيق هرمز

كتب : مصراوي

01:45 م 03/02/2026

زوارق مسلحة - ارشيفية

مصراوي

حاولت مجموعة من الزوارق المسلحة اعتراض سفينة على بعد 16 ميلًا بحريًا (29.6 كم) قبالة مضيق هرمز شمال سلطنة عمان، حسبما أفادت عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة (UKMTO) يوم الثلاثاء.

ونقلت رويترز عن مكتب عمليات التجارة البحرية في بريطانيا، قوله إنه يجري التحقيق في الحادث، الذي وقع ضمن مسار حركة المرور الوارد (Inbound Traffic Separation Scheme) في مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة، أن العديد من الزوارق الصغيرة المسلحة حاولت التواصل مع السفينة عبر راديو VHF، لكنها تجاهلت طلبات التوقف واستمرت في مسارها المخطط له.

