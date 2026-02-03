الأمن الفرنسي يُفتش مكاتب منصة إكس في باريس ويستدعي إيلون ماسك

أعلن مكتب الادعاء العام في باريس، بدء تفتيش مكاتب شركة "إكس" في فرنسا، في إطار تحقيق يتعلق بمواد إباحية للأطفال، والتزييف العميق، وغيرها من الجرائم.

أعلن مكتب المدعي العام في باريس، يوم الثلاثاء، عن تفتيش مكاتب منصة التواصل الاجتماعي إكس في فرنسا، ضمن تحقيق يجرى بواسطة قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية. كما تم استدعاء الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للمنصة، بالإضافة إلى ليندا ياكارينو، المديرة العامة السابقة لإكس، في 20 أبريل لإجراء "استجواب حر".

ووفقًا للمحامية لور بيكوو، فإن الاستدعاءات تأتي "بصفتهم المدير الفعلي والقانوني لمنصة إكس في وقت حدوث الوقائع".

وفي بيانها، أوضحت أن التفتيش الجاري في المكاتب الفرنسية للمنصة يأتي ضمن تحقيقات بدأت في أوائل 2025 بعد شكاوى من نواب برلمانيين حول خوارزميات منحازة في شبكة إكس ، والتي قد تكون أثرت على عمل المنصة.

إلى جانب إيلون ماسك وليندا ياكارينو، ستُستدعى موظفو منصة إكس أيضًا في الأسبوع الممتد من 20 إلى 24 أبريل 2026 للاستماع إليهم كشهود.

وذكرت المحامية: "الاستجوابات الحرة للمسؤولين تهدف إلى تمكينهم من عرض موقفهم من الوقائع، وإيضاح الإجراءات المحتملة للامتثال للقوانين".

كما أوضحت أن اختيار الاستدعاء في إطار "استجواب حر" يعكس روح التحقيق البناء الذي يسعى لضمان التزام منصة إكس بالقوانين الفرنسية طالما تعمل على الأراضي الوطنية.

يُجرى التفتيش الحالي بالتعاون مع الوحدة الوطنية للجرائم الإلكترونية في الدرك الفرنسي وبحضور وكالة يوروبول.

وللمقارنة، فقد أصدر مكتب المدعي العام في باريس أوامر اعتقال بحق مديري منصة Kick بعد وفاة البث المباشر للـ"ستريمر" جان بورمانوف الصيف الماضي، وذلك بعد فشل المتهمين في المثول أمام القضاء الفرنسي.