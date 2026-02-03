الصحة تعتزم إنشاء مراكز متخصصة لعلاج الأورام والإشعاع في الصعيد

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع المهندس عمرو قنديل الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس هيلثنيرز مصر" والوفد المرافق، لبحث مقترح إنشاء مراكز متخصصة في علاج الأورام والعلاج الإشعاعي، وتعزيز التعاون المشترك لتطوير الخدمات التشخيصية والعلاجية.

وأكد الوزير أهمية الشراكة للارتقاء بمنظومة الصحة، خاصة في مجال علاج الأورام والأشعة، مع التركيز على دعم المناطق النائية ومحافظات الصعيد لتوفير خدمات طبية متطورة وعادلة، وتقليل معاناة المرضى، مشددًا على ضرورة تدريب الكوادر البشرية لضمان استدامة الجودة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي للتعاون، بما في ذلك تحديث وإحلال أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والقساطر القلبية في مستشفيات الوزارة، إضافة إلى مستجدات إنشاء مركز تجديد وإحلال الأجهزة بمدينة السادس من أكتوبر، والذي اقترب من الافتتاح.

واستمع الوزير إلى عرض تفصيلي من الشركة حول دعم مراكز علاج الأورام في صعيد مصر ومعهد ناصر، بأحدث التقنيات، خاصة جهاز Halcyon الذي يتميز بدقة عالية وسرعة في العلاج الإشعاعي، مما يزيد القدرة الاستيعابية ويقلل فترات الانتظار، ويعزز جودة الخدمات، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

كما تناول الاجتماع مقترح إنشاء مركز تحكم بالإدارة العامة للأشعة يربط عدة مستشفيات كنموذج أولي، إلى جانب دراسة إقامة مراكز متخصصة لتشخيص وعلاج الأورام بالإشعاع في محافظات الصعيد، لتحقيق العدالة الصحية ورفع كفاءة الخدمات.

وأشار المتحدث إلى مناقشة خطط بناء القدرات من خلال برامج تدريبية متقدمة لأطباء وفنيي الأشعة، تشمل تدريب 200 فني على أحدث نظم التصوير الطبي، وإنشاء مراكز محاكاة للتدريب الفني على غرار التجربة الناجحة بمعهد فني صحي الإسماعيلية.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة: الدكتور عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي ،الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية،، الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس الأمانة. ومن جانب الشركة: المهندس ضياء الشناوي رئيس قطاع المبيعات، المهندس محمد الشهاوي رئيس قطاع فارين – سيمنس هيلثنيرز، والمهندس خالد إسماعيل مدير مبيعات قطاع الحكومة.