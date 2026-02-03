أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، عن طلب الحكومة سحب مشروع قانون المرور الذي سبق التقدم به في الفصل التشريعي السابق، وذلك لتقديم نسخة جديدة متكاملة أمام مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وقال بدوى إنه تلقى اخطارا من الحكومة بسحب مشروع قانون بتعديل قانون المرور، مع الاحتفاظ بباقي مشروعات القوانين السابق التقدم بها في الفصل التشريعي السابق.