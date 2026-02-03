إعلان

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من مجلس النواب

كتب : نشأت حمدي

01:25 م 03/02/2026

المستشار هشام بدوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، عن طلب الحكومة سحب مشروع قانون المرور الذي سبق التقدم به في الفصل التشريعي السابق، وذلك لتقديم نسخة جديدة متكاملة أمام مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وقال بدوى إنه تلقى اخطارا من الحكومة بسحب مشروع قانون بتعديل قانون المرور، مع الاحتفاظ بباقي مشروعات القوانين السابق التقدم بها في الفصل التشريعي السابق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هشام بدوي مجلس النواب مشروع قانون المرور قانون نقابة المهن الرياضية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو
حوادث وقضايا

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو

لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية
أخبار المحافظات

لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية
رئيس وزراء إثيوبيا يكذب ترامب بشأن تمويل سد النهضة
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء إثيوبيا يكذب ترامب بشأن تمويل سد النهضة
أسعار الفضة تقفز بأكثر من 9% عالميا خلال تعاملات اليوم
اقتصاد

أسعار الفضة تقفز بأكثر من 9% عالميا خلال تعاملات اليوم
قراصنة يخترقون خوادم تحديث برنامج "Notepad++"
أخبار و تقارير

قراصنة يخترقون خوادم تحديث برنامج "Notepad++"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد