محافظ أسوان يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبى لمشروع الصرف الصحى بالطوناب

كتب : إيهاب عمران

01:43 م 03/02/2026 تعديل في 01:51 م
    بدء تشغيل محطة صرف الطوناب
    تشغيل محطة صرف الطوناب
    المحافظ مع اهالى قرية الطوناب
    شرح مكونات محطة صرف الطوناب
    محطة الصرف الصحى بالطوناب
    محطة صرف الطوناب
    محطة صرف صحى الطوناب
    المحافظ مع العاملين واهالى قرية الطوناب

أعطى المحافظ اللواء دكتور إسماعيل كمال، إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروع الصرف الصحى المتكامل لتجمع قروى الطوناب بمركز إدفو، وذلك فى إطار المشروعات الجارى تنفيذها بمبادرة القرن بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين بالقرى الأكثر إحتياجاً

واستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن المحطة والتى تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 2/3 ألف م3/ يوم لمحطة المعالجة ، وتضم شبكات انحدار بطول 40 كم، وتكلف المشروع نحو 170 مليون جنيه لخدمة 10 آلاف نسمة.

وقال الدكتور إسماعيل كمال، أن هذا المشروع يمثل إضافة حيوية لمنظومة البنية التحتية بقرى مركز إدفو، ويساهم فى تحسين الخدمات البيئية والصحية ، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، والحد من مشكلات الصرف الصحى التى كانت تمثل عبئاً على الأهالى لسنوات طويلة مشيراً إلى أن مركز إدفو يشهد طفرة تنموية فى مختلف قطاعات العمل العام حيث يتم تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن مبادرة " حياة كريمة " بإجمالى 753 مشروع بأعلى معايير الجودة ، وبتكلفة تجاوزت 10 مليارات جنيه لخدمة أكثر من 700 ألف نسمة ، داخل 13 قرية رئيسية و 202 تابع بما يعكس حجم الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة ، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

التشغيل التجريبى مشروع الصرف الصحى الطوناب مركز إدفو

