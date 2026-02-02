قبل يوم من الختام.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 6 ملايين زائر

كتب- محمد لطفي:

سجل معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الإثنين الموافق 2 فبراير، نحو 372,145 زائرًا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد زوار المعرض منذ انطلاقه وحتى الآن إلى 5,865,458 زائرًا.

يأتي ذلك قبل يوم واحد من ختام فعاليات دورته الحالية، حيث يواصل المعرض تحقيق أرقام قياسية في معدلات الإقبال الجماهيري.

وبذلك تتجاوز هذه الدورة أقصى رقم حققه المعرض خلال الدورات الماضية، والذي بلغ 5,547,970 زائرًا.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن المعرض سيشهد خلال يومه الختامي تكريم الفائزين بجوائز المعرض المختلفة، وجائزة نجيب محفوظ، إلى جانب إقامة حفل فني ختامي، في تقليد جديد يهدف إلى تعزيز البعد الثقافي والفني للحدث.

وأشار وزير الثقافة إلى أن الرهان على وعي المواطنين بأهمية الثقافة والمعرفة كان رهانًا ناجحًا، وهو ما تعكسه معدلات الإقبال غير المسبوقة، ومعدلات المبيعات الكبيرة للإصدارات والعناوين المختلفة، مؤكدًا أن هذا الحضور الكثيف يعكس المكانة الراسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في وجدان المصريين والعرب والمقيمين على أرض مصر.

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة.