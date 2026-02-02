إعلان

قبل يوم من الختام.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 6 ملايين زائر

كتب : مصراوي

10:08 م 02/02/2026

معرض القاهرة الدولي للكتاب (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد لطفي:
سجل معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الإثنين الموافق 2 فبراير، نحو 372,145 زائرًا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد زوار المعرض منذ انطلاقه وحتى الآن إلى 5,865,458 زائرًا.

يأتي ذلك قبل يوم واحد من ختام فعاليات دورته الحالية، حيث يواصل المعرض تحقيق أرقام قياسية في معدلات الإقبال الجماهيري.

وبذلك تتجاوز هذه الدورة أقصى رقم حققه المعرض خلال الدورات الماضية، والذي بلغ 5,547,970 زائرًا.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن المعرض سيشهد خلال يومه الختامي تكريم الفائزين بجوائز المعرض المختلفة، وجائزة نجيب محفوظ، إلى جانب إقامة حفل فني ختامي، في تقليد جديد يهدف إلى تعزيز البعد الثقافي والفني للحدث.

وأشار وزير الثقافة إلى أن الرهان على وعي المواطنين بأهمية الثقافة والمعرفة كان رهانًا ناجحًا، وهو ما تعكسه معدلات الإقبال غير المسبوقة، ومعدلات المبيعات الكبيرة للإصدارات والعناوين المختلفة، مؤكدًا أن هذا الحضور الكثيف يعكس المكانة الراسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في وجدان المصريين والعرب والمقيمين على أرض مصر.

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟
حوادث وقضايا

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟
الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان
الذكر و الدعاء

الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
رياضة محلية

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
الموضة

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة
شئون عربية و دولية

ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027