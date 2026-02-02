وصول الأسر الفلسطينية المغادرة من مصر إلى غزة لمعبر رفح

وصلت الأسر الفلسطينية المغادرة من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.

وقدم الهلال الأحمر المصري يقدم كافة الخدمات الإنسانية المتكاملة بمعبر رفح، كما تم تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الفلسطينية المغادرة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

