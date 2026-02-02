إعلان

وصول الأسر الفلسطينية المغادرة من مصر إلى غزة لمعبر رفح

كتب : محمد أبو بكر

04:44 م 02/02/2026 تعديل في 04:47 م

معبر رفح

وصلت الأسر الفلسطينية المغادرة من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.

وقدم الهلال الأحمر المصري يقدم كافة الخدمات الإنسانية المتكاملة بمعبر رفح، كما تم تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الفلسطينية المغادرة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

