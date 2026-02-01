أعلن محمد الساعاتي مستشار نقابة القراء أن النقابة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد نقيب القراء قد تواصلت مع الشيخ وليد السيد عبد الشافي هلال نقيب قراء محافظة القليوبية للتثبت من صحة الواقعة المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الخاصة بحدوث مشادة كلامية بين القارئ محمد أبو ليلة وأحد مقدمي العزاء.

وأوضح مستشار النقابة، في بيان له، اليوم، أن ذلك يأتي ردا على الواقعة المؤسفة التى حدثت فى أحد العزاءات بمحافظة القليوبية بحدوث مشادة كلامية بين القارئ محمد أبو ليلة ومقدم ليلة العزاء.

وأفاد نقيب قراء القليوبية، أنه بالتواصل مع القارئ محمد أبو ليلة أكد أن الواقعة كانت قد حدثت منذ ما يزيد على العامين وتم التصالح بينهما على الفور.

وتابع مستشار نقيب القراء:"لكن فوجئنا بنشر المقطع أمس بهدف إحداث فتنة، رغم عدم نشره في السابق، وقد أعرب القارئ أبو ليلة عن أسفه وأوضح أنه غير راض عما صدر منه فى حينها وأنه قد استوعب الدرس ولو يعد لمثل هذا العمل مرة أخرى".

من جانبه ناشد، الشيخ محمد حشاد من قراء القراء وكذا أصحاب العقول الرشيدة التروى والتخلق بخلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعدم الانسياق وراء هولاء الذين لا يريدون بنشر هذا المقطع إلا إحداث فتنة ووقيعة الهدف منها تشويه صورة مصر الأزهر كعبة العلم التى حباها الله تعالى بأن جعلها مسقط رأس تلاوة القرآن وكبار العلماء

وقراء القرآن الكريم وأعلام الإنشاد الدينى حتى قيام الساعة.

واختتم الشيخ حشاد: أناشد جميع القراء أن يتخلقوا بأخلاق حضرة النبى صلى الله عليه وسلم الذى كان خلقه القرآن، بما يعنى أنه يجب على قارئ القرآن أن يكون ملتزما وعنوانا مشرفا للدين الإسلامى، وأخص بنصحى فى المقام الأول الشيخ محمد أبو ليلة صاحب الواقعة حتى لا يعود لمثل هذه الفعلة، حيث كان عليه أن يتروى ولا يتسرع.