وزير العمل: تحويل مراكز التدريب إلى منصات لإعداد عمالة قادرة على المنافسة

كتب- محمد لطفي:

تصوير- محمود بكار:

انطلقت منذ قليل، في قاعة ملتقى الإبداع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مناقشة رواية «الخروج من البوابة الحمراء» للدكتور محمد سعيد محفوظ.

ويناقش الرواية الدكتور محمد سليم شوسة، والناقد شعبان يوسف، والروائي حسن عبد الموجود الذي يدير الجلسة، وذلك بحضور مؤلف الرواية.

ومن جانبه قال الناقد الدكتور محمد سليم شوشة: هذه الرواية تعتمد على فكرة التلاعب بالزمن، مؤكدا أن هناك أكثر من حركة للزمن بالرواية.

وأضاف شوشة: تتماس الرواية مع عدد من الأسئلة عن علاقة الإنسان بالزمن والماضي وعلاقاته، وهناك سؤال أو فكرة طرحتها الرواية بأن يكون هناك مقايضة الوقت بالفلوس.

وتابع: كنت خائف من تغلب لغة الصحافة والإعلام على اللغة الجمالية للرواية، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي فرض عددا من الاختلافات والسياقات على اللغة الروائية، مؤكدا أنه فوجئ بأن لغة الرواية شعرية جدا ولم تتأثر كثيرا بما لدى سعيد محفوظ من لغة الإعلام.

وأكمل: التجربة فرضت نفسها والسرد تخلص من كل ما هو غير إنساني، وركز على كل ما هو عفوي، وجاءت لغة الرواية عفوية دون أن يغلب عليها المسلمات واللغة اليقينية.

رواية «الخروج من البوابة الحمراء» في لندن، خلال فترة تفشي جائحة كورونا، حيث تتناول تجربة العزلة الإنسانية وما تفرضه من مراجعة للذات واستدعاء للذاكرة، في سياق سردي يعتمد على التأمل الداخلي ورصد التحولات النفسية التي فرضتها الجائحة على الأفراد، بعيدًا عن التناول التوثيقي المباشر.

وكانت الرواية قد صدرت في طبعتها الأولى عام 2023، وشاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب، قبل أن تصدر طبعتها الثانية عن دار ميدياتوبيا للنشر، ضمن خطة لإعادة تقديم العمل لجمهور أوسع.