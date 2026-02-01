إعلان

بعد نفاذ الطبعتين.. أحمد موسى يعلن إصدار جزء ثانٍ من كتاب "أسرار"

كتبت- داليا الظنيني:

08:45 م 01/02/2026

أحمد موسى

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن إصدار الجزء الثاني من كتابه "أسرار"، وذلك بعد نفاذ الطبعتين الأولى والثانية منه وبدء تجهيز الطبعة الثالثة حاليًا، مؤكدًا أن المعلومات التي كشفها في كتابه هي السبب المباشر لما وصفه بحملة تحريض شرسة تستهدفه.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إنه تقدم ببلاغ رسمي لوزير الداخلية والنائب العام، مشيرًا إلى تصاعد حملة تحريض على قتله عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ صدور كتابه، والتي ينسبها لحسابات تابعة لجماعة الإخوان.

وأضافَ الإعلامي أحمد موسى، أن هذه الحملة تجسدت في منشور على موقع "تويتر" طرح سؤالًا افتراضيًا خطيرًا، مشيرًا إلى أن المنشور تساءل: "لو معك رصاصة واحدة تقتل من؟".. ووضع اسمه ضمن الخيارات المطروحة، مما يعتبر تحريضًا صريحًا على العنف.

وتابعَ موسى أن الكتاب كشف معلومات دقيقة وواضحة أزعجت هذه الأطراف، مشيرًا إلى أنه يمتلك معلومات مفصلة عن الأفراد والجهات التي تقف وراء هذه المنشورات والحملات التحريضية، وهو على استعداد لتقديمها كاملة للجهات القضائية المختصة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارَ إلى أن بعض المشاركين في هذه الحملات لا يمثلون خطرًا افتراضيًا فقط، مؤكدًا أنهم ينتمون إلى ما وصفه بـ"الطابور الخامس"، ويشكلون خطرًا حقيقيًا يضاف إلى خطر الكتائب واللجان الإرهابية الفعلية على أمن البلاد.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على ضرورة ملاحقة كل من يساهم في التحريض على العنف أو يهدد حياة الآخرين عبر الفضاء الإلكتروني، داعيًا الجهات الأمنية والقضائية إلى التصدي بحسم لهذه الظاهرة الخطيرة التي تستهدف الرأي العام والشخصيات العامة في مصر.

أحمد موسى كتاب أسرار معرض الكتاب

