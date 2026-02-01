إعلان

سوريا.. اعتقال منفذي الهجوم الصاروخي على مطار المزة في دمشق

كتب : مصراوي

09:40 م 01/02/2026 تعديل في 09:45 م

مطار المزة

وكالات

قالت سوريا يوم الأحد، إنها اعتقلت مجموعة تقف وراء الهجمات الصاروخية الأخيرة على مطار المزة العسكري في دمشق، حيث توصل المحققون إلى أن الأسلحة تعود إلى حزب الله المدعوم من إيران.

وقالت وزارة الداخلية إن وحدات الأمن ألقت القبض على جميع أعضاء المجموعة، التي قالت إنها نفذت عدة هجمات على المطار في الأشهر الأخيرة، وذلك بعد مراقبة مواقع إطلاق مشتبه بها في عدة مناطق من العاصمة.

وقالت الوزارة إن الأسلحة المستخدمة في الهجمات مصدرها حزب الله اللبناني، وهو حليف الرئيس السابق بشار الأسد، والذي كان له وجود عسكري كبير في جميع أنحاء سوريا لدعم جيش الأسد. من جانبه، نفى حزب الله هذه الادعاءات وقال إنه لا توجد لديه أي أنشطة أو صلات مع أي جماعة داخل سوريا.

وقالت السلطات إنها صادرت أيضاً عدداً من الطائرات المسيرة التي كانت المجموعة تستعد لاستخدامها في عمليات أخرى، واكتفت الوزارة بالقول إن للمعتقلين صلات بـ"كيانات أجنبية" لم يتم تحديدها، دون ذكر حزب الله أو إيران.

مطار المزة سوريا الهجوم الصاروخي

